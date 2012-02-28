Кондуктор київського автобуса побила пасажирку

Київ. 28 лютого. УНІАН. Кондукторка київського автобуса №42, який курсує від вулиці Панельної до метро "Осокорки", побила пасажирку і ногами випхала її з транспорту.

Надзвичайна подія сталася через те, що жінка не заплатила за проїзд.

За словами очевидців, кондуктор наполегливо почала вимагати оплату, чого врешті-решт домоглася. Але на цьому жінки не заспокоїлися і продовжили сваритися.

Пасажирка почала погрожувати, що напише скаргу на грубе поводження, сфотографувала інформаційний лист, що висів в автобусі, і зажадала від кондукторки назвати їй ім'я і прізвище. Після цього 49-річна працівниця депо виштовхнула жінку з салону, кілька разів ударивши її ногами.

У КП "Київпастранс", дізнавшись про інцидент, звільнили кондуктора за грубе порушення службових обов'язків. Також у підприємстві доручили керівництву автобусного парку №2, до якого належить 42-й автобус, провести із співробітниками інструктаж щодо правил поведінки на роботі.

ТСН