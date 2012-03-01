На Прикарпатті педофіл згвалтував чотирьох підлітків

Івано-Франківськ. 1 березня. УНІАН. На Прикарпатті затримано педофіла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, 27 лютого 2012 року 30-річного мешканця Калуша було затримано за підозрою у вчиненні тяжкого злочину - насильницького задоволення статевої пристрасті неприроднім способом щодо неповнолітнього.

Жертвами злочинця стали щонайменше четверо підлітків.

Слідчим управлінням УМВС в Івано-Франківській області порушено кримінальну справу за статтями 153 ч.2, 156 ч.1 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

За такий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.