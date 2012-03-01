Глава МВС України сьогодні відвідає Польщу

Варшава. 1 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні відвідає з одноденним робочим візитом Польщу, в ході якого ознайомиться із досвідом підготовки правоохоронців до проведення на початку літа цього року фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС Польщі.

”Сьогодні, 1 березня, міністр внутрішніх справ Яцек ЦІХОЦЬКІ зустрічається із главою українського МВС Віталієм Юрієвичем ЗАХАРЧЕНКОМ, щоб обговорити питання безпеки під час Євро-2012”, - зазначили у прес-службі.

За її даними, В.ЗАХАРЧЕНКО ознайомиться із завданнями та інфраструктурою недавно створеного Поліцейського Центру керування в Легіоново під Варшавою та відвідає Центр керування столичної поліції.

”Тут разом з польськими працівниками поліції й окремих служб та інституцій під час Євро-2012 працюватимуть також окремі працівники української міліції”, - повідомили у прес-службі.

У зустрічі глав МВС Польщі та України візьмуть участь заступники польського міністра, в тому числі головний комендант польських правоохоронців.