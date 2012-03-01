На Прикарпатті ОЗГ очолював колишній податківець

Івано-Франківськ. 1 березня. УНІАН. В Івано-Франківській області взято під варту членів організованої злочинної групи, очолюваної колишнім співробітником податкової міліції.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Членами ОЗГ інкримінують розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків стихійного лиха, шляхом невиконання субпідрядних робіт і перерахування коштів на рахунки підприємств із ознаками фіктивності для їх подальшої легалізації.

Усім обвинуваченим у цій кримінальній справі обрано міру запобіжного заходу утримання під вартою.

Під час досудового слідства у цій справі відшкодовано 1,2 млн. гривень. Наразі триває її судовий розгляд.