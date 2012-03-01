На Донеччині стався обвал у «копанці» де працювали люди

Донецьк. 1 березня. УНІАН. У Донецькій області на даний час на місці обвалення «копанки» ведуться гірничорятувальні роботи, постраждалих поки не знайдено.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, сьогодні о 12:10 до Єнакіївського міськвідділу міліції надійшла інформація від представників місцевої газети про те, що поблизу селища Коютино міста Вуглегорська стався обвал у «копанці», є жертви.

На місце події виїхало керівництво місцевої міліції і прокуратури, слідчо-оперативна група Єнакіївського міськвідділу МВС, представники МНС і рятувальники.

За словами родичів людей, які працювали в цій «копанці», на момент обвалення в ній перебувало 5 чоловік.

Станом на 15.30 тіла потерпілих не знайдено.

На місці події ведуться гірничорятувальні роботи.

За даним фактом Єнакіївським МВ ГУМВС України у Донецькій області порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр, що призвело до загибелі людей».

Правоохоронці вживають заходів для встановлення організаторів несанкціонованого вуглевидобування, а також робітників даної «копанки», йдеться у повідомленні ГУМВС.