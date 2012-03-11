У Львові батько зарізав доньку

Львів. 11 березня. УНІАН. У Львові 32-річний місцевий житель скоїв вбивство своєї доньки - учениці львівської СЗШ №73, завдавши дитині більше десяти ножових поранень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, трагічний випадок стався увечері 10 березня в одному з будинків Сихівського мікрорайону Львова.

Про цей випадок у правоохоронні органи повідомила бабуся дитини. Жінка розповіла, що прийшовши у гості до дітей, вона побачили закривавлене тіло 7-річної онучки та її батька, який одразу вибіг з квартири.



Бабуся негайно викликала лікарів швидкої допомоги, які констатували смерть дитини. Про цей випадок медики повідомили працівників міліції, які розпочали пошуки підозрюваного у вбивстві.



За «гарячими слідами» на вулиці Зеленій (біля ТЦ «Арсен») у Львові працівники патрульно-постової служби міліції затримали батька-вбивцю, якого доставили на медосвідчення.

За даним фактом триває слідство.