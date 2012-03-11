В Артемівську під час розрізання сейфа для зброї стався вибух

Київ. 11 березня. УНІАН. О 13.23 10 березня у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку міста Артемівськ Донецької області під час розрізання сейфу (для зберігання мисливської зброї) кутошліфувальною машинкою стався вибух з послідуючим горінням.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок вибуху постраждало 2 людини, яких з травмами середнього ступеню тяжкості госпіталізовано. Вибуховою хвилею пошкоджено дві віконні рами, пошкодження конструктивних елементів будинку немає.

Підрозділами МНС у складі двох відділень пожежу ліквідовано. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Подія перебуває на контролі Головного територіального управління МНС в Донецькій області.