У Донецьку взяли банду, яка скоювала напади у міліцейській формі

Київ. 1 травня. УНІАН. У Донецьку працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в області ліквідовано злочинну групу, учасники якої, використовуючи форму працівників міліції, скоювали розбійні напади на помешкання місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у у прес-службі ГУБОЗ МВС України, діяльність групи характеризувалась чітким розподілом ролей та високим рівнем конспірації.

Як встановили оперативники, згідно з розробленим планом, лідер групи визначав місце та об’єкт скоєння злочину. Двоє активних членів, одягнувшись у форму працівників міліції, під приводом перевірки сигналізації потрапляли до помешкання, де під загрозою застосування насильства скоювали розбійний напад. Лідер і ще один член групи перебували в автомобілях у безпосередній близькості від місця вчинення злочину та вели спостереження з метою попередження про можливу небезпеку і забезпечення шляхів відходу виконавців нападу.

Отримані від розбійних нападів кошти та цінності розподілялись між учасниками ОЗГ.

Працівниками УБОЗу затримали усіх чотирьох зловмисників.

У ході проведення 10 обшуків за місцями проживання фігурантів та в автомобілях вилучено знаряддя скоєння злочинів і ювелірні вироби, упізнані потерпілими.

Стосовно фігурантів порушено кримінальну справу за різними статтями Кримінального кодексу. Слідство довело причетність затриманих до двох розбоїв, в результаті яких потерпілим завдано збитків на суму понад 3,3 млн грн.

Справу спрямовано на розгляд суду. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.