На Луганщині арештували трьох рабовласників

Луганськ. 21 травня. УНІАН. У Луганській області заарештовано трьох членів сім`ї, які шість років тримали у рабстві 11 осіб.

Як повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай, затримано батька і двох його синів.

Також вона уточнила, що проти них порушено кримінальну справу за статтею 149 КК України (торгівля людьми або незаконна операція щодо людини).

«Їх було затримано у порядку статті 115 на три доби, проте суд ухвалив рішення продовжити їх арешт до 25 травня. Цього дня суд вирішуватиме, звільняти їх під заставу або залишити під арештом», - сказала Т.Погукай.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області порушено кримінальну справу щодо фермера, який тримав шість років у рабстві 11 осіб, які на нього працювали.

Господар за важкі сільськогосподарські роботи розраховувався не грошима, а продуктами і дахом над головою. Він забирав документи у працівників, які під моральним і фізичним тиском не могли залишити межі даного фермерського господарства.

За даними міліції, якщо хтось з працівників не був згодний з умовами утримання або погано працював, його жорстоко карали, навіть били.

Люди на фермі проживали у вагончиках. Серед них були дві жінки віком 56 і 60 років. Одна готувала для працівників їжу, інша пасла стадо овець. Чоловіки працювали на полі трактористами, доглядали за худобою.