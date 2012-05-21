На Одещині пенсіонерка молотком убила свою невістку

Київ. 21 травня. УНІАН. В Одеській області 63-річна місцева жителька на подвір’ї власного домогосподарства під час сварки молотком убила свою 38-річну невістку та заподіяла тілесні ушкодження 41-річному сину.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, це сталося вчора, 20 травня, у Балтському районі області.

Постраждалого чоловіка госпіталізовано.

Правопорушницю затримано.