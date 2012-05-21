Femen скинули з постаменту Кубок Євро-2012 у Дніпропетровську

Дніпропетровськ. 21 травня. УНІАН. Сьогодні у Дніпропетровську за хуліганство під час презентації Кубку УЄФА Євро-2012 затримано двох активісток руху Femen та французьку журналістку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За даними ВГЗ, офіційне представлення Кубку УЄФА відбулося на центральній площі міста імені Леніна.

До Кубку вишикувалася черга жителів міста з метою сфотографуватися на його фоні. Двоє представниць Femen, одна з яких француженка, діждалися своєї черги, піднялися на сцену, де був встановлений Кубок УЄФА, і скинули його. При цьому ще одна громадянка з Франції, яка представилася журналісткою, фотографувала сцену. Після інциденту всіх трьох дівчат затримала міліція.

Правоохоронці доставили їх до Бабушкінського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська, де на них був складений адміністративний протокол за ст. 173 Адміністративного кодексу України (дрібне хуліганство).

Як уточнив кореспонденту УНІАН начальник ВГЗ Олексій Щербатов, після цього протокол було направлено до суду. Після складання адміністративного протоколу трьох затриманих відпустили.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 12 травня, активістка Femen у Києві скинула з підставки встановлений для демонстрації на Майдані Незалежності Кубок УЄФА Євро-2012.