Дніпропетровськ щодоби охороняють 1700 співробітників МВС

Дніпропетровськ. 21 травня. УНІАН. Міліція охоронятиме громадський порядок у Дніпропетровську в посиленому режимі до того часу, доки не буде затримано винних у вибухах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Сергій Третьяков.

«Патрулювання в місті на сьогоднішній день здійснюється в тому ж обсязі, що і відразу ж після терористичного акту, який стався 27 квітня. Місто щодоби охороняють 1700 співробітників МВС. Дніпропетровськ охоронятиметься в посиленому режимі, поки не піймають винних у теракті», - наголосив С.Третьяков.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську сталися 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.