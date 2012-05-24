У Запоріжжі міліціонери підкинули наркотики місцевому жителю

Запоріжжя. 24 травня. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури Запорізької області порушено кримінальну справу проти двох міліціонерів - співробітників сектора боротьби з незаконним оборотом наркотиків, які підкинули наркотики місцевому жителю.

Як повідомив УНІАН начальник слідчого відділу Олександр Івасюк, підставою для порушення кримінальної справи проти правоохоронців та їх затримання стали результати перевірки заяви жителя Василівського району Запорізької області, який постраждав від дій міліціонерів.

«Перевіркою встановлено, що двоє співробітників сектора боротьби з незаконним оборотом наркотиків Ленінського райвідділу міліції Запоріжжя безпідставно затримали жителя Василівського району області, який приїхав у Запоріжжя для пошуку роботи, й склали свідомо неправдиві документи про виявлення й вилучення в нього наркотичних засобів, яких насправді при ньому на момент затримання не було», - розповів О.Івасюк.

За його словами, надалі на підставі цих документів слідчий міліції незаконно порушив проти затриманого кримінальну справу за ч.1 ст.309 КК України – «незаконне зберігання наркотичних засобів».

«На сьогоднішній день обох співробітників сектора БНОН звільнено з органів внутрішніх справ і затримано. Проти екс-правоохоронців порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 – «перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки» і ч.2 366 КК України – «службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки». Ведеться слідство», - констатував начальник слідчого відділу прокуратури Запорізької області.