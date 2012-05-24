Міліціонери безкарно забирають у простих людей квартири

Київ. 24 травня. УНІАН. Українські правоохоронці дедалі більше стають схожими на ідеально організоване злочинне угруповання, яке покликане не захищати власний народ, а грабувати.

Як з'ясували журналісти програми "Гроші", у країні дедалі частіше трапляються випадки, коли правоохоронці силоміць захоплюють квартири звичайних громадян.

Так у Львові група невідомих осіб за підтримки дільничого міліціонера одного із районів міста поки власник оселі перебував за кордном, навідалась до його дружини і наказав звільнити до ранку приміщення. Якщо ж жінка не погодиться, її разом із маленькою дитиною силою викинуть на вулицю. Страх за життя дитини примусив жінку втекти. Оскільки міліція, до якої вона звернулась, приїхала на виклик і нічим не змогла, чи то не захотіла допомогти, бо справа нібито цивільного характеру.

Власник квартири після тривожної звістки відразу повернувся додому, але потрапити до власного житла вже не зміг.

За словами начальниці юридичного управління Львівської міськради Гелени Пайонкевич, такі справи є неодноразові.

"Є більше трьох десятків таких справ тільки в юридичному управлінні у нас про виселення із самовільно захопленого житла. Ми за минулий рік 230 метрів так відвоювали", - розповіла вона.

Інший спосіб захоплення - селитись у квартири, які місто видало особам що стояли на квартирній черзі. Так, Олена Сущенко, мати-одиначка, яка виховує двох дітей, через 40 років у черзі на житло таки отримала заповітний ордер на квадратні метри майже у центрі Львова, проте, як з'ясувалося, у ній проживає дільничий міліціонер Вітор Чукась.

Вже 5 років тривають суди, є 6 рішень про виселення та зняття з реєстрації, проте захоплювач постійно подає апеляції, всіляко затягує процес і не думає віддати квартиру одинокій мамі. Навіть двері поставив міцніші.

ТСН