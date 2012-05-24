На Полтавщині хочуть на біг-бордах розміщувати фото дільничних міліціонерів

Полтава. 24 травня. УНІАН. Начальник ГУ МВС України в Полтавській області Едуард Федосов пропонує на біг-бордах розміщувати фотографії й контактні телефони дільничних інспекторів міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед депутатами Полтавської обласної ради.

За словами Е.Федосова, таку практику вже почали впроваджувати в Автозаводському районі Кременчука, де райрада уклала відповідний договір на рік із рекламною фірмою.

Начальник обласної міліції запропонував поширити подібну практику в усій області.

“Я вважаю, що спільними діями ми зможемо забезпечити надійний правопорядок і громадську безпеку», - сказав Е.Федосов.