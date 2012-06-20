Після гри Україна-Англія чоловік зарізав друга

Полтава. 20 червня. УНІАН. Житель міста Глобине Полтавської області вбив одного свого товариша, а другого поранив, оскільки вони не поділяли його футбольні погляди.

Як повідомили в Глобинському РВ УМВС Полтавської області, інцидент стався пізно увечері у вівторок, коли чотири товариша зібралися в будинку для перегляду матчу Євро-2012.

Під час матчу вони розпивали спиртні напої, а після гри між трьома товаришами сталася бійка. 40-річний чоловік вихопив кухонний ніж вдарив у серце 34-річного товариша. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Крім того, він вдарив ножем і 30-річного приятеля, той зараз в лікарні.

Співробітники міліції 40-річного нападника затримали, речові докази вилучили.

Зловмисник пояснив, що до такого вчинку його підштовхнула позиція товаришів, які не поділяли його футбольні погляди. Крім того, підозрюваний у всьому звинувачує "горілку".

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею "умисне вбивство". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

ТСН