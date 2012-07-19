Рух «Стоп Хам Україна» боротиметься з водіями

Київ. 19 липня. УНІАН. Ентузіасти з громадського руху «Стоп Хам Україна» мають намір продовжувати боротьбу з водіями, які неправильно паркують автомобілі у містах, за допомогою наліпок з написом: «Мені плювати на всіх, паркуюся, де хочу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив керівник організації «Стоп Хам Україна» Денис Голдін.

За його словами, автомобілі, які припарковані на «зебрах», пішохідних ділянках та в інших невідведених для цього місцях, активісти руху обклеюватимуть промовистим написом «Мені плювати на всіх, паркуюся, де хочу», як це вже відбувалося у Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі.

«Наше «братство», яке наразі налічує більше трьох тисяч учасників, ставить перед собою ціль очистити місто від машин та хамів», - зазначив активіст організації Олександр Юхта, додавши, що подібні автомобільні рейди спровоковані також недбалістю співробітників Державної автомобільної інспекції, яка, за його словами, звертає увагу тільки на перевищення водіями швидкості.

Керівник товариства «Стоп Хам Україна» у Києві Роман Мороз переконаний, що завдяки діяльності активістів руху у великих українських містах вдасться навести порядок у питанні паркування автомобілів. «Тактику з наклейками ми запозичили в Москви, де проблема із неправильним паркуванням уже помітно зменшена. Не проявляючи жодного соціального гніву до водія, ми культурно просимо його перепаркувати машину на спеціальну для того ділянку. У випадку, коли водій на нас не зважає, по-хамськи відзивається і не перепарковує авто, ми наклеюємо на машину наліпку і це все знімаємо на камеру», - сказав він.

За словами Р.Мороза, камера є важливим елементом акції, оскільки завдяки відеозйомці, якої зазвичай прагнуть уникнути порушники, вони намагаються якнайшвидше переставити автомобілі в інше місце.

На сьогодні у Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі активісти руху уже зробили кілька десятків рейдів, використали 200 наклейок і частково очистили від неправильно припаркованих автомобілів головні вулиці.

«Кожен наступний рейд залежить від наявності наклейок, позаяк їх ми отримуємо з Росії. Нас не фінансує жодна інша організація, єдину фінансову підтримку ми отримуємо від YouTube, де мільйонні перегляди наших відеозйомок приносять гроші. Загалом діяльність «Стоп Хам України» здійснюється з допомогою особисто вкладених коштів», - зазначив Д.Голдін.