На Закарпатті чоловік убив свою дружину
18:48, 19 липня 2012Кримінал
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Під час сварки
До Берегівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що у дворі власного будинку померла жителька с. Вилок.
Чоловік твердив правоохоронцям, що не знає, від чого померла його дружина. Та, як встановили експерти, смерть настала в результаті завданих їй тілесних ушкоджень.
Довелося чоловікові зізнатися, що під час сварки з дружиною він кілька разів вдарив її. Черговий удар став фатальним – жінка при падінні вдарилася головою об двері і невдовзі померла. Проти 30-річного чоловіка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність).
Про це Закарпаття онлайн повідомили в СЗГ УМВС України в Закарпатській області.
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