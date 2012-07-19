На Закарпатті чоловік убив свою дружину

До Берегівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що у дворі власного будинку померла жителька с. Вилок.

Чоловік твердив правоохоронцям, що не знає, від чого померла його дружина. Та, як встановили експерти, смерть настала в результаті завданих їй тілесних ушкоджень.

Довелося чоловікові зізнатися, що під час сварки з дружиною він кілька разів вдарив її. Черговий удар став фатальним – жінка при падінні вдарилася головою об двері і невдовзі померла. Проти 30-річного чоловіка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність).

Про це Закарпаття онлайн повідомили в СЗГ УМВС України в Закарпатській області.

