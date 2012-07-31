У Луганській області невідомі викрали 3-річну дівчинку

Луганськ. 31 липня. УНІАН. У селищі Сімейкіно Краснодонського району Луганської області вчора ввечері невідомі викрали 3-річну дівчинку й відвезли на мотоциклі в невідомому напрямку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, дівчинку звуть Анастасія Кабакова.

Її прикмети: на вигляд 3 роки, зріст 70-80 см, худорлявої статури, світле коротке волосся. Особливі прикмети: на лобі шрам розміром 0,5 см.

Була одягнена в білу майку в оранжеву смужку, малинові шорти з білими шнурками, без взуття, на шиї срібний хрестик на мотузочку.

Невідомі пересувалися на важкому мотоциклі з коляскою темного кольору.

Водій був одягнений у темний одяг, червоний шолом, пасажир-жінка одягнена в синій халат із різнокольоровими квітами, чорна хустка.

Міліція просить відгукнутися очевидців і повідомити всю відому інформацію про місцезнаходження розшукуваної дівчинки або викрадачів до Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області за телефонами: (06435) 6-43-72, 6-43-29, 6-52-71, 095-291-09-37, або до найближчого відділення міліції за номером 102.