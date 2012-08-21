Псевдоміліціонери вимагали гроші у повій

Київ. 21 серпня. УНІАН. В Одеській області працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС області припинили діяльність злочинної групи, які під виглядом міліціонерів вимагали гроші у повій за «звільнення від покарання за незаконну діяльність».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до угруповання входило п’ятеро осіб, які «налагодили практично безвідмовний механізм одержання коштів від жінок, що займаються прибутковим незаконним бізнесом – наданням сексуальних послуг за гроші».

Один із членів угруповання обирав у ЗМІ за оголошенням повію та призначав їй зустріч у спеціально орендованій квартирі. Скориставшись послугами повії, чоловік заявляв їй, що він правоохоронець і вона повинна їхати з ним до міліції для складання матеріалів про незаконну діяльність.

Для більшого залякування дівчини до квартири запрошувалися ще двоє учасників групи, одягнені у міліцейську форму. Псевдоправоохоронці вимагали термінового доставлення правопорушниці до райвідділу.

Далі співучасники пропонували «залагодити» за певну винагороду цей інцидент та встановлювали певну щомісячну «таксу» за, так би мовити, прикриття або «дах».

Наразі, за даними ГУБОЗ, справжні правоохоронці встановлюють кількість жертв та ведуть роботу зі збирання усіх доказів у цій справі.

Відносно «псевдоправоохоронців» порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.