На Львівщині засуджено шістьох членів банди
Вчиняли напади на підприємства
Львів. 21 серпня. УНІАН. 20 серпня 2012 року Самбірським міськрайонним судом шістьох членів озброєного злочинного угрупування (банди), які упродовж кількох років вчиняли на території Львівської, Івано-Франківської, Волинської та Тернопільської областей попередньо сплановані та озброєні напади на підприємства та установи - засуджено до позбавлення волі на строки від 12 до 15 років з конфіскацією майна.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.
Як зазначається у повідомленні, в ході слідства було з`ясовано, що засуджені протягом 2007-2009 років, “з метою заволодіння чужим майном та привласнення його для особистого збагачення систематично вчиняли на території Львівської, Івано-Франківської, Волинської та Тернопільської областей попередньо сплановані та озброєні напади на підприємства та установи”.
Зокрема, двоє організаторів банди мали досвід служби у спеціальних військових підрозділах та правоохоронних органах. Відтак були спеціально тренованими для подолання опору осіб, що піддаються нападам, достовірно володіли інформацією про способи локалізації охоронних систем, мали досвід у поводженні з вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, а також, спеціальними засобами травматичної дії. Всі члени банди - мешканці Львівської області, - інформує прес-служба прокуратури Львівської області.