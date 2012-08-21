Прокурором Одеської області призначено Олександра Галкіна

Київ. 21 серпня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка своїм наказом призначив Олександра Галкіна прокурором Одеської області.

Про це інформує прес-служба ГПУ.

За інформацією прес-служби, О.Галкін - державний радник юстиції 3-го класу, працює в органах прокуратури з 1986 року, пройшов шлях від стажиста прокуратури до заступника генерального прокурора. Працював прокурором у регіонах України, зокрема, заступником прокурора Вінницької області, прокурором Чернівецької, Полтавської, Одеської областей, а також прокурором Дніпровської екологічної прокуратури. Має державні нагороди та подяки за службу в органах прокуратури.

Крім того інформується, що на посаду заступника генерального прокурора призначено Віталія Білоуса.

В.Білоус працює в органах прокуратури упродовж майже 20 років. За час роботи обіймав керівні посади в регіональних прокуратурах, центральному апараті, був начальником Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня 53-річний прокурор Одеської області Степан Молицький подав заяву про відставку у зв`язку з виходом на пенсію.