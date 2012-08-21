Прокурором Одеської області призначено Олександра Галкіна
Молицький подав заяву про відставку
Київ. 21 серпня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка своїм наказом призначив Олександра Галкіна прокурором Одеської області.
Про це інформує прес-служба ГПУ.
За інформацією прес-служби, О.Галкін - державний радник юстиції 3-го класу, працює в органах прокуратури з 1986 року, пройшов шлях від стажиста прокуратури до заступника генерального прокурора. Працював прокурором у регіонах України, зокрема, заступником прокурора Вінницької області, прокурором Чернівецької, Полтавської, Одеської областей, а також прокурором Дніпровської екологічної прокуратури. Має державні нагороди та подяки за службу в органах прокуратури.
Крім того інформується, що на посаду заступника генерального прокурора призначено Віталія Білоуса.
В.Білоус працює в органах прокуратури упродовж майже 20 років. За час роботи обіймав керівні посади в регіональних прокуратурах, центральному апараті, був начальником Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНІАН, у середині серпня 53-річний прокурор Одеської області Степан Молицький подав заяву про відставку у зв`язку з виходом на пенсію.