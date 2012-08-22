У Черкасах держслужбець попався на хабарі

Черкаси. 22 серпня. УНІАН. У Черкасах міліція затримала в.о. начальника інспекції з питань захисту прав споживачів в Черкаській області, яка отримала 70 тис. грн хабара по безготівковому перерахунку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, за фактом отримання хабара держслужбовцем порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням хабара).

Встановлено, що в.о. начальника інспекції з питань захисту прав споживачів в Черкаській області в серпні вимагала хабар за непритягнення службових осіб приватного підприємства до відповідальності за порушення ними вимог законодавства.

Так, 16 серпня 2012 року представник підприємства, на вимогу посадовця, перерахував 70 тис. грн на її особистий рахунок.

В.о. начальника інспекції з питань захисту прав споживачів в Черкаській області затримано. Наразі у справі триває досудове слідство, яке проводить відділ прокуратури Черкаської області.