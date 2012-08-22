Суддю Полтавського госпсуду затримано під час одержання хабара

Полтава. 22 серпня. УНІАН. Суддю Полтавського господарського суду затримано співробітниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури під час одержання хабара.

Як повідомляє прес-група Управління СБУ в Полтавській області, 17 серпня чиновника було затримано співробітниками СБУ і Генеральної прокуратури при одержанні другої частини хабара (3 тис. дол.).

Всього він вимагав 3,5 тис. дол. – за винесення рішення на користь одного з комерційних підприємств. Першу частину суми (4 тис. грн) йому передали раніше, і за цим фактом 15 серпня Генпрокуратура порушила стосовно судді кримінальну справу за статтею 368 (частина 3).

Слідство триває. Чиновникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.