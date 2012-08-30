20-річний наркоман зарізав водія маршрутки

Київ. 30 серпня. УНІАН. У Київській області міліція порушила кримінальну справу щодо жителя Черкащини, який завдав смертельного ножового поранення водієві маршрутного таксі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, трагедія сталася в Обухівському районі поблизу Трипільської ТЕС.

За словами очевидців події – пасажирів маршрутного таксі, що їхало за маршрутом Обухів - Українка, на одній із зупинок до салону зайшов молодик, сів на пасажирське сидіння та відмовився заплатити за проїзд, вимагаючи їхати за іншим маршрутом. Водій почав виштовхувати його із салону. Пасажир вихопив з кишені ніж, вдарив водія у шию та втік.

У реанімації центральної районної лікарні 58-річний постраждалий помер.

Зловмисника затримали працівники Державтоінспекції. Ним виявився 20-річний житель Черкаської області.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За висновками лікарів, на момент скоєння злочину хлопець перебував під дією наркотичних речовин.