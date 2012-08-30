У Полтавській області дитину вбило струмом
17:49, 30 серпня 2012Кримінал
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Хлопчик загинув в теплиці
Полтава. 30 серпня. УНІАН. Вчора в селі Малі Будища Гадяцького району Полтавської області 13-річну дитину вбило струмом в теплиці.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, хлопчик узявся рукою за оголений електропровід. Смерть наступила на місці. Тіло направлене в морг Лохвицької ЦРЛ.
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