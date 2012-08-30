В Одесі затримали міліціцейського посадовця

Одеса. 30 серпня. УНІАН. Правоохоронці затримали заступника начальника Відділу у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Управління МВС України в Одеській області, підозрювану у видачі іноземним громадянам посвідки на проживання в Україні за хабарі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, щодо затриманої, яка видавала такі посвідки без будь-яких на те підстав, у середу порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем.

Загальну суму хабарів правоохоронці поки що продовжують підраховувати.

Органи слідства вилучили близько 500 особових справ, пов`язаних з незаконною видачею посвідчень на постійне проживання в Україні (посвідка на проживання) громадянам В`єтнаму.

Крім того, порушено кримінальну справу за ознаками співучасті в злочині щодо одного з громадян В`єтнаму.

За даними прес-служби, за поданням прокуратури Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід щодо чиновника облУВС у вигляді застави 24 тис. грн, хоча прокуратура області наполягала на взятті підозрюваної під варту.

