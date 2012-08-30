Завершено розслідування справи ”дніпропетровських терористів”

Київ. 30 серпня. УНІАН. Служба безпеки України завершила розслідування справи зі звинувачення 4 громадян України у здійсненні серії вибухів в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

”СБУ завершила розслідування кримінальної справи зі звинувачення 4 громадян України у здійсненні в 2010-2012 рр. серії вибухів у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі. Їх звинувачують за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи), ст. 258 ч. 2-3 (теракт), ч. 2 ст. 263” (незаконне виготовлення і зберігання вибухових пристроїв), - повідомили у прес-центрі.

За інформацією прес-центру, справа налічує 73 томи, під час досудового слідства допитано 300 свідків, проведено 228 експертиз.

”Від сьогодні обвинувачувані і захисники почали ознайомлення з матеріалами справи, після чого справу буде направлено до Генпрокуратури для затвердження обвинувального висновку, а потім буде направлено до суду”, - повідомили в СБУ.

З цього приводу сьогодні, 30 серпня, о 16.00 в СБУ відбудеться брифінг.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська прогриміли чотири вибухи, під час яких постраждали 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, усі вибухові пристрої виявилися саморобними, і були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України («Терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб»), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення свободи на строк від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

В.Пшонка заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою.

За його словами, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС і інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».

«Зловмисники вимагали суму в доларах з розрахунку 10 центів за кожного жителя України. Таким чином, була підрахована загальна сума – 4,5 млн доларів», - повідомив на прес-конференції голова СБУ Ігор Калінін.