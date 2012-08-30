Суддю взяли на хабарі у 110 тис. грн.

Херсон. 30 серпня. УНІАН. У Херсонській області під час отримання хабара в 110 тис. грн затримано суддю Чаплинського районного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відділом з розслідування злочинів про корупційні дії 28 серпня порушено кримінальну справу стосовно одного з суддів Чаплинського районного суду Херсонської області.

Зокрема, в матеріалах слідства вказано, що затриманий суддя за визнання недійсними договорів оренди землі між підприємством і 28 орендодавцями одержав 110 тис. грн.

Суддю було викрито під час отримання хабара, слідство за даним фактом триває.