Суддю взяли на хабарі у 110 тис. грн.
18:02, 30 серпня 2012Кримінал
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У Херсонській області
Херсон. 30 серпня. УНІАН. У Херсонській області під час отримання хабара в 110 тис. грн затримано суддю Чаплинського районного суду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відділом з розслідування злочинів про корупційні дії 28 серпня порушено кримінальну справу стосовно одного з суддів Чаплинського районного суду Херсонської області.
Зокрема, в матеріалах слідства вказано, що затриманий суддя за визнання недійсними договорів оренди землі між підприємством і 28 орендодавцями одержав 110 тис. грн.
Суддю було викрито під час отримання хабара, слідство за даним фактом триває.
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