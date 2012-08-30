У Житомирі студенти організували дві нарколабораторії

Житомир. 30 серпня. УНІАН. Оперативники відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків УМВС України в Житомирській області припинили діяльність двох лабораторій з виробництва амфетаміну, організованих злочинним угрупованням, до складу якого входило 5 осіб - студентів місцевих навчальних закладів.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, на початку цього тижня правоохоронці викрили відразу дві нарколабораторії, де в домашніх умовах виготовлявся та розфасовувався особливо небезпечний психотропний засіб амфетамін з метою подальшого розповсюдження у молодіжному середовищі.

Як повідомляє міліція, одна з лабораторій була облаштована у зйомній квартирі, а друга - у гаражі, який належить родині члена угруповання.

Під час санкціонованих обшуків у обох приміщеннях було вилучено понад 30 грам уже готового порошку (за цінами ”чорного ринку” його вартість становить близько 10 тис. грн). Частини готового продукту ділки намагалися позбутися, спустивши в каналізацію. Окрім того, у приміщеннях було виявлено інгредієнти, обладнання, пристосування та інші речі, що вказують на незаконні заняття господарів.

Як розповів УНІАН начальник ВБНОН УМВС України в Житомирській області Андрій Струпінський, усі затримані є молодими людьми віком від 17 до 30 років. За попередніми даними, ними було налагоджено стійку схему, як виробництва, так і збуту наркотичного засобу.

Окрім періодичного особистого вживання психотропу, парубки активно розповсюджували та втягували у залежність від наркотиків своїх друзів, однокурсників та випадкових знайомих.

Один грам амфетаміну, виготовлений у лабораторіях угруповання, коштував від 250 гривень. Наркоділки активно працювали щонайменше упродовж останніх півроку. Нині встановлюються особи реалізаторів.

Наразі усі п’ятеро затримані. Вилучене направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Житомирській області для проведення відповідних експертиз.

За даним фактом порушено кримінальну справу за кількома статтями, зокрема 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.