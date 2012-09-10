У Запорізькій області підприємець незаконно продав воду з Дніпра

Запоріжжя. 10 вересня. УНІАН. Запорізькою міжрайонною екологічною прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно приватного підприємця, який незаконно продавав воду з річки Дніпро і завдав державі збитків на суму 14,5 млн грн.

Як розповів УНІАН в.о. Запорізького міжрайонного екологічного прокурора Юрій Кузмічов, підставою для порушення кримінальної справи стали результати перевірки дотримання природоохоронного законодавства на території Запорізького району Запорізької області.

За його словами, перевіркою встановлено, що приватний підприємець упродовж квітня-серпня 2012 року на території Запорізького району незаконно - без яких-небудь дозвільних документів - здійснив забір 507,5 тис. куб. м води з річки Дніпро і реалізував її як технічну воду для господарських потреб садовим товариствам і населенню. В результаті самовільного використання підприємцем водних ресурсів Дніпра державі нанесено збитків на загальну суму 14,5 млн грн.

Як повідомив Ю.Кузмічов, 6 вересня Запорізькою міжрайонною екологічною прокуратурою Дніпровського екологічної прокуратури стосовно даної фізичної особи-підприємця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод, що призвело до тяжких наслідків).

Ведеться слідство, в рамках якого прокуратурою також проводиться перевірка законності використання цим підприємцем для водозабору насосної станції, що перебуває у комунальній власності.