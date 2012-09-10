На Луганщині правоохоронці виявили підпільний трубопровід

Київ. 10 вересня. УНІАН. Підпільний трубопровід для переміщення контрабандного пального через державний кордон виявили правоохоронці відділу «Мілове» Луганського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та МВС.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Під час огляду місця знахідки було встановлено, що пластиковий трубопровід веде від державного кордону до складських приміщень населеного пункту Мілове. Наразі проводяться заходи щодо перевірки вказаної території.

З початку року прикордонники Луганського загону у взаємодії з іншими правоохоронцями знешкодили 7 трубопроводів для перекачування пального.