У Житомирі пацієнт лікарні покінчив життя самогубством

Житомир. 17 вересня. УНІАН. У Житомирі міліція почала перевірку за фактом випадіння пацієнта з вікна Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського, яке мало місце в обласному центрі 14 вересня.

Як повідомила сьогодні УНІАН керівник Відділу громадських зв`язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, пацієнт лікарні вистрибнув з п`ятого поверху та загинув від отриманих травм.

”Такий факт дійсно мав місце, міліція не виключає можливості самогубства, наразі за цим фактом проводиться перевірка”, - сказала А.Ващенко.

Інших подробиць трагедії міліція не повідомляє.