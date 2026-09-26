РФ не справляється з атаками України і звалилює відповідальність на приватний бізнес, - WSJ

Російський бізнес орендує засоби ППО та навчає охоронців збивати дрони.

Російському приватному бізнесу дедалі частіше доводиться самостійно забезпечувати свою безпеку на тлі частіших українських атак. Зростаюча загроза позначається на економіці: порушується робота підприємств, змінюються вимоги до персоналу, а охоронці й навіть працівники пошти залучаються до захисту від безпілотників.

І це відбувається не лише з власної ініціативи компаній – Москва зобов’язала бізнес вживати заходів щодо самозахисту, пише The Wall Street Journal.

Так, минулого місяця Кремль в офіційному указі попередив, що компанії, які не забезпечили захист від українських безпілотників, можуть зіткнутися з тимчасовим переходом під контроль держави.

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Україна наростила виробництво безпілотників, що дозволило її збройним силам завдавати масованих ударів у глибині російської території. За даними польської аналітичної компанії Rochan Consulting, що спеціалізується на питаннях оборони, з березня українські дрони завдали близько 200 ударів по російських нафтопереробних заводах і вразили щонайменше 36 логістичних центрів, включаючи склади найбільших російських інтернет-рітейлерів Ozon і Wildberries.

Величезні розміри Росії зараз стали її вразливим місцем: наявні засоби ППО доводиться розпорошувати по величезній території, яку складно захистити повністю.

У результаті російська влада перетворює завдання захисту від безпілотників на спільну справу, а не лише на турботу військових. Раніше цього місяця уряд видав постанову, яка дозволяє співробітникам "Пошти Росії" носити зброю.

Тепер підприємства по всій Росії орендують системи ППО в оборонних компаній або створюють власні. Судячи з оголошень про вакансії, деякі компанії навіть наймають стрільців для знищення безпілотників.

На "Авіто" – російському сайті оголошень – компанії шукають охоронців, здатних патрулювати територію, стежити за небом, виявляти безпілотники та збивати їх. В одному з оголошень про вакансії в Московському регіоні пропонується зарплата від 240 000 рублів на місяць (що еквівалентно майже 3000 доларів). Робота з охорони Кримського мосту може оплачуватися більш ніж удвічі вище.

Бізнес використовує різні підходи до отримання засобів ППО. Деякі компанії платять Міністерству оборони за оренду систем протиповітряної оборони, вносячи щомісячні платежі за роботу інструкторів, які обслуговують ці системи. Інші компанії наймають інженерів з оборонних підприємств для створення власних систем.

За даними державного інформагентства ТАСС, у першій половині 2026 року комерційні підприємства витратили на системи протидії безпілотникам понад 440 мільйонів рублів – майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Українські атаки

Російські НПЗ масово призупиняють роботу після атак українських дронів.

Так, 21 вересня стало відомо, що Московський НПЗ призупинив переробку нафти після атаки українських дронів. У результаті атак з ладу виведено понад 45 % проектних потужностей російської нафтопереробки.

Через кілька днів стало відомо, що після українських ударів зупинилися також нафтопереробний завод у російському Новошахтинську та Пермський НПЗ.

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