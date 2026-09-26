Ні зарядки, ні кабелю: Samsung максимально урізала комплектацію своїх смартфонів

Тепер комплект став ще скромнішим: покупець отримає лише сам смартфон, документацію та "скріпку" для виймання SIM-картки.

Samsung продовжує скорочувати комплектацію своїх смартфонів. Якщо відмова від зарядних пристроїв вже давно стала звичною для покупців Galaxy, то тепер виробник вирішив прибрати з коробки навіть кабель USB-C. Першими стали бюджетні моделі Galaxy A07s і Galaxy A08.

На відсутність кабелю звернув увагу блогер Izzi Boye, який показав розпакування Galaxy A08. У коробці зі смартфоном виявилися лише сам пристрій, документація та "скріпка" для виймання SIM-карти. Ні зарядного блоку, ні кабелю USB-C виробник не додав.

Від зарядних пристроїв у комплекті Samsung почала масово відмовлятися ще з серії Galaxy S21 у 2021 році. Виробник пояснював це прагненням скоротити кількість електронних відходів і стимулювати повторне використання вже наявних зарядних пристроїв.

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Однак кабель USB-C продовжував постачатися разом зі смартфонами. Ба більше, на офіційному сайті Samsung зазначено, що кабель зазвичай входить до комплекту пристрою, а користувачам рекомендується використовувати сумісні якісні аксесуари. Тепер компанія, судячи з усього, вирішила відмовитися й від нього.

Поки що незрозуміло, чи поширюється така комплектація Galaxy A07s та A08 на всі ринки, чи йдеться лише про окремі регіони. Так чи інакше, перед покупкою варто перевірити вміст коробки саме тієї версії телефону, яка продається у вашій країні.

Galaxy A07s і Galaxy A08 дебютували у вересні 2026 року. Обидві моделі належать до ультрабюджетного сегмента телефонів Samsung . Це найдоступніші Galaxy "А", створені для базових завдань, дзвінків і повсякденного використання.

Саме бюджетне позиціювання робить нову комплектацію особливо помітною. Покупцям Galaxy за $100 тепер доведеться окремо придбати кабель USB-C та зарядний пристрій, якщо відповідних аксесуарів у них ще немає.

Sony першою позбавила комплекти своїх смартфонів будь-яких аксесуарів. У коробці з Xperia 10 VII покупці не знайшли ані блоку живлення, ані зарядного кабелю – лише смартфон і комплект інструкцій.

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