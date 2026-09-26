Росія знищила склад найбільшого виробника морозива в Україні

Готову продукцію на складі було втрачено.

Внаслідок удару російських окупантів 5 вересня було повністю знищено охолоджувальний склад та адміністративно-побутові приміщення виробника морозива "Рудь" у Житомирі загальною площею 4350 кв.м. Про це NV Бізнес повідомила керівниця юридичного відділу компанії Ольга Блажкевич.

За даними Блажкевич, ворог здійснив удар по потужностям компанії на південно-східній околиці Житомира безпілотним апаратом. На складі знаходилися готова продукція, навантажувальна техніка та інше майно. Остаточний розмір збитків в компанії наразі встановлюють.

"Рудь" – найбільший виробник морозива в Україні та є одним з лідерів національного ринку заморожених продуктів, за даними Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації. За власними даними компанії, вона займає ринкову частку у 30%.

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Окрім того, що продукція компанії представлена більш ніж у 75 000 торгових точок України, "Рудь" є найбільшим вітчизняним експортером морозива. Продукцію "Рудь" можна знайти на полицях магазинів щонайменше 36 країн світу.

Окрім морозива, компанія виробляє заморожені овочі, ягоди, тісто, хлібобулочні вироби, молочну продукцію та напівфабрикати.

Російські удари по бізнесу в Україні – останні новини

Напередодні внаслідок дронової атаки ворога було уражено один зі складів логістичного партнера McDonald's в Київській області. Наразі ресторани мережі працюють у звичному режимі. Компанія проводить оцінку можливого впливу атаки на операційні процеси.

Fozzy Group з 1 листопада скоротить частину працівників офісних команд – холдингу, мережі "Сільпо" та логістики. Рішення пов’язане зі зростанням втрат від російських атак. Кількість працівників, яких торкнуться скорочення, у Fozzy Group не уточнили.

Зазначається, що з 1 серпня до 25 вересня понад 20 об’єктів групи були зруйновані або пошкоджені російськими атаками. Йдеться про розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.

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