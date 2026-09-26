Український 'Нептун' атакував 'Азовський оптико-механічний завод' в Росії (відео)

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали виробничі потужності підприємства.

Сили оборони України уразили "Азовський оптико-механічний завод", який розташований в Ростовській області Росії. Як повідомляє пресслужба ВМС ЗС України, військові моряки у межах спільної операції зі Службою безпеки України за допомогою крилатих ракет "Нептун" уразили "Азовський оптико-механічний завод" у Ростовській області.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали виробничі потужності підприємства, зокрема об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех виготовлення друкованих плат.

Йдеться, що підприємство є частиною російського оборонно-промислового комплексу та виробляє оптико-електронні компоненти для військової техніки й озброєння. Продукція цього підприємства використовується у зразках озброєння, які російські війська застосовують, зокрема, для завдання ракетних ударів по Одеській та Миколаївській областях.

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"Знищення та пошкодження "Азовського оптико-механічного заводу" безпосередньо впливає на здатність російських військ продовжувати агресію проти України", - наголошують у ВМС.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗС України, це підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та спеціалізується на виробництві оптико-механічних і оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет.

Атаки на обʼєкти РФ

Як писав УНІАН, у ніч на 25 вересня в РФ уражено три важливі підприємства, задіяні у виробництві ракет. Йшлося, за "НВП Завод Іскра" в Ульяновську Ульяновської області, який входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є підприємством воєнно-промислового комплексу РФ. Цей завод випускає напівпровідникові прилади та елементну базу для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку й техніки спеціального призначення.

Крім того, було уражено ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" у Тульській області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі.

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