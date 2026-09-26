Росіяни масово атакують українські дата-центри: в ISW пояснили, у чому небезпека

Кремль посилює кампанію ударів і розширює перелік цілей, намагаючись знайти альтернативні способи завдання шкоди.

З середини вересня російські війська дедалі частіше цілеспрямовано завдають ударів по українській інтернет-інфраструктурі та дата-центрах. Для чого це робиться і чим це загрожує українцям – пояснили аналітики Інституту вивчення війни.

Як пояснюють в ISW, такими ударами Росія прагне дестабілізувати економіку України та порушити роботу цифрової інфраструктури, від якої щодня залежать як цивільне населення, так і бізнес.

При цьому представники української влади та бізнесу прогнозують, що Росія може спробувати спричинити більш масштабні збої в роботі телекомунікаційних мереж, що створить загрозу для банків, систем онлайн-платежів, комерційних підприємств, державних сервісів та збройних сил України.

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При цьому російські удари по дата-центрах не зачепили українських військових, незважаючи на заяви Міністерства оборони РФ про те, що метою таких атак є зниження бойового потенціалу збройних сил України.

Як стверджують аналітики, російські удари по центрах обробки даних та телекомунікаційній інфраструктурі можуть спричинити тимчасові перебої в роботі інтернету, але навряд чи призведуть до його повного відключення. За словами представників інтернет-провайдерів, наявність в Україні розгалуженої мережі та безлічі провайдерів робить повне відключення малоймовірним. Водночас російські удари можуть призвести до зростання вартості послуг для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури.

В ISW наголошують, що такі удари – одна з спроб Росії підірвати українську економіку; вони є продовженням аналогічних цілеспрямованих кампаній ударів по портовій та залізничній інфраструктурі України.

"Ймовірно, Кремль посилює кампанію ударів і розширює перелік цілей, намагаючись знайти альтернативні способи завдання збитків, оскільки російські наступи 2026 року не досягли поставлених цілей, а українські війська досягають просування, що має оперативне і навіть стратегічне значення", – зазначають в ISW.

Росія намагається позбавити українців інтернету

3 вересня РФ атакувала та пошкодила дата-центри інтернет-провайдерів у Києві. У пресслужбі Мінцифри тоді зазначали, що в столиці та області через російську атаку виникли проблеми з інтернетом приблизно у 100 тисяч домогосподарств.

Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков повідомив, що з початку вересня противник систематично атакує українські дата-центри та центри зв’язку. Через пошкодження інфраструктури та перерозподіл трафіку в Україні можуть виникати перебої зі зв’язком.

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