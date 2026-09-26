Вдруге за чотири дні: РФ атакувала завод виробника ліків 'Дарниця'

В компанії просять утриматися від розголошення наслідків удару.

Вранці суботи російські окупанти завдали нового удару по заводу фармацевтичної компанії "Дарниця", повідомила членкиня ради директорів компанії Катерина Загорій.

За її даними, ніхто зі співробітників компанії не постраждав. Деталей щодо атаки Загорій не розголошує і, навпаки, просить всіх, кому відома така інформація, не виносити її в публічний простір.

"Прошу про інформаційну тишу. Не публікуйте фото й відео, не описуйте місця та наслідки удару, не додавайте деталей у коментарях. Не допомагайте ворогу оцінювати результати його атак. Те, що знаємо ми, не має знати ворог", – йдеться в дописі Загорій.

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Атаки на фармакологічні компанії – головні новини

Попередню атаку на фармацевтичний завод "Дарниця" ворог здійснив у середу, 23 вересня. Загалом за весь день через дронові атаки в Києві понад 40 людей було поранено, ще двоє загинули.

Раніше на початку вересня російські окупанти завдали удару по одному з найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України – логістичному комплексу ТОВ "ХФК "Біокон"" у Бориспільському районі Київської області.

За інформацією ЗМІ, внаслідок атаки на складі було знищено значні запаси продукції західних фармацевтичних компаній, зокрема Pfizer, Novartis, Roche, Teva та AstraZeneca. За оцінками, сума завданих збитків може сягати мільярдів гривень.

Ворожі удари по логістичним центрам призвели до значних втрат для української фармацевтичної галузі, кажуть УНІАН її працівники. Зростання збитків не означає негайне підвищення цін на ліки, проте брак певних найменувань препаратів в аптеках можливий, йдеться в коментарі. Водночас про системний дефіцит ліків говорити не доводиться.

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