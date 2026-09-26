У ЄС спростували, що вибори у Франції та Німеччині можуть підірвати підтримку України, - Reuters

Глава МЗС Естонії заявив, що побоювання щодо виборів не повинні відволікати Європу від нагальних потреб України.

Високопоставлені європейські чиновники спробували розвіяти побоювання, що потенційні перемоги на виборах партій, які скептично ставляться до України, можуть підірвати підтримку Києва. Про це пише Reuters.

Стверджується, що ЄС залишається достатньо стійким, щоб протистояти змінам у державах-членах.

Офіційні особи визнали ризики, пов’язані зі зміною електоральної ситуації, але заявили, що підтримка Києва збережеться, на тлі того, що на Україну чекає складна зима, позначена нестачею військових ресурсів та фінансування.

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"Ми стежимо за політичними подіями в Європі. Якщо хтось відмовиться від підтримки України, інші займуть їхнє місце, бо це в наших інтересах", - сказав глава МЗС Литви Кестутіс Будріс.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що побоювання щодо виборів не повинні відволікати Європу від нагальних потреб України.

"Схоже, націоналістичні сили у Франції щось зрозуміли... і це позитивний момент. Але в Німеччині у нас є проросійські ультраправі, які, схоже, відроджують німецький націоналізм, і це нас турбує", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що виборці по всій Європі в минулому підтримували партії, які, як очікувалося, послаблять підтримку Києва, але ці побоювання виявилися перебільшеними:

"У демократії завжди доводиться жити з маятником, який, знаєте, коливається зліва направо, іноді до крайнощів. Люди боялися, коли Джорджу Мелоні було обрано, що це матиме наслідки для України чи Європи, (але) це мало лише позитивні наслідки, особливо для України".

Стубб запевнив, що країни східного флангу НАТО залишаться основою підтримки України, навіть якщо ентузіазм в інших країнах ослабне.

"Ймовірно, зрештою ви побачите, як сусідні держави продовжуватимуть надавати підтримку, тобто ті, що знаходяться близько до Росії та України, а решта дистанціюватимуться від них", - сказав він.

Заяви Ле Пен

У Франції лідерка партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання президентом продовжить навчання українських військ, постачання військової техніки та підтримку так званої "Коаліції бажаючих". Але вона зазначила, що ера необмежених фінансових вливань у Київ закінчиться.

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