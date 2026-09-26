Київ перетворився на прифронтове місто і з жахом чекає на зиму, – The Guardian

Кияни готуються до відключень електроенергії, атак безпілотників та сильних морозів.

З кінця серпня Київ фактично перетворився на прифронтове місто. Російські війська атакують постійно – причому не тільки вночі, а й у світлу пору доби. Вибухи та постійні тривоги заважають роботі та навчанню, удари наносяться по складах і міських автозаправках. А попереду – зима, якої мешканці столиці чекають із жахом, пише The Guardian.

Багато киян замислюються над тим, щоб виїхати з міста – нехай навіть лише на кілька тижнів, якщо ситуація погіршиться. Настя Дьякова, керівниця благодійної організації, що займається питаннями безпеки в інтернеті, орендувала будинок у Карпатах; там співробітники та їхні сім’ї зможуть безкоштовно проживати, якщо ситуація в Києві стане нестерпною.

Бухгалтерка Вікторія Рябченко розповідає, що цього року на її дачі вийшов чудовий урожай і вона зробила великі запаси домашніх заготовок. За її словами, вона не надто переймається можливим дефіцитом продуктів через триваючі бомбардування складів; російська пропаганда перебільшує масштаб проблеми, а дефіцит окремих товарів, що виникає в магазинах, зазвичай швидко усувається.

Відео дня

Ставлення до зими залежить від точки зору та особистого досвіду.

Киянка Марія Шувалова мешкає на 14-му поверсі багатоквартирного будинку. Цього року вони з чоловіком, який служить в армії, чекають на дитину, тому до зими готуються особливо ретельно. У пари є плани А, Б і В: план А – залишитися в Києві, але розглядається й варіант переїзду до друзів або родичів, подалі від російських ракет.

Вони вже придбали систему накопичення енергії, яка може забезпечувати роботу побутових приладів протягом приблизно доби. Минулої зими такі пристрої коштували 160 000 гривень, однак пара придбала такий прилад влітку, заплативши приблизно вдвічі менше. У них є похідний пальник і коробка з наборами для "сухого душу".

У її багатоквартирному будинку мешканці також планують встановити генератор для живлення одного з ліфтів на випадок відключення електрики, а також обладнати туалет у бомбосховищі – роль якого виконує підземна парковка.

"Чи то фаталізм, чи то зневіра, чи то ретельна підготовка – межі "прийнятного" чи "звичайного" для киян розширилися так, як мешканцям інших європейських столиць навіть уявити собі неможливо. Напередодні цієї непередбачуваної й лякаючої зими є лише одна абсолютна впевненість: вона закінчиться", – йдеться у статті.

Що чекає на українців взимку

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, майбутня зима може стати найсерйознішим випробуванням з початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом останніх тижнів російські війська збільшили кількість ударів по українських містах, ймовірно, намагаючись скористатися відсутністю у Києва засобів перехоплення балістичних ракет.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала два документи про підготовку російських атак на енергетичну систему взимку. За його словами, РФ готує комплексні удари: від теплопостачання до водопостачання, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів: як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро.

Вас також можуть зацікавити новини: