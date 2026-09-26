Через атаку на Київ затримується низка потягів: 'Укрзалізниця' оприлюднила список

Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Через чергову атаку окупантів на Київ затримується низка потягів, 8 з яких міжнародного сполучення.

Про це у Telegram-каналі повідомила "Укрзалізниця", яка навела повний перелік таких потягів. Перевізник зазначив, що незважаючи на те, що ворог масово атакував Київ, залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень. Утім, є затримки поїздів.

"Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Поїзди Kyiv City Express курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

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Так, йдеться про затримку 18 потягів. Серед них найбільша затримка у потяга №17/18 сполученням Харків - Ужгород, яка складає 7 годин 19 хвилин. Інші потяги, які курсують між українськими містами мають такі затримки:

- №1/2 Харків - Рахів - 5 год. 10 хв;

- №147/148 Київ - Одеса - 4 год. 6 хв;

- №121/122 Миколаїв - Київ - 4 год;

- №3/4 Дніпро - Ужгород - 3 год. 29 хв;

- № 81/82 Київ - Ужгород - 2 год 1 хв;

- №3/4 Ужгород - Дніпро - 1 год. 48 хв;

- №763/764 Одеса - Київ - 1 год 36 хв;

- №749/750 Ужгород - Київ - 34 хв;

- №45/46 Харків - Ужгород - 33 хв.

Також у цьому переліку є й декілька потягів міжнародного сполучення:

- №31/32 Запоріжжя - Перемишль затримується на 3 год. 53 хв;

- №93/94 Хелм - Харків -3 год. 31 хв;

- №35/36 Одеса - Перемишль - 2 год. 46 хв;

- №93/94 Харків - Хелм - 2 год. 11 хв;

- №31/32 Перемишль - Запоріжжя - 1 год. 49 хв;

- №89/90 Київ - Перемишль - 1 год. 36 хв;

- №9/10 Будапешт - Київ - 56 хв.

- №119/120 Дніпро - Хелм - 37 хв.

Удари росіян по Києву та інших містах України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні окупанти атакували Київ безпілотниками. Наслідки на собі відчули кілька районів міста. Зокрема, у Святошинському районі через падіння безпілотників на територію торгівельно-розважального центру виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Постраждалі є і в Києві, і в Київській області.

Також стало відомо, що внаслідок удару росіян 5 вересня у Житомирі було повністю знищено охолоджувальний склад та адміністративно-побутові приміщення виробника морозива "Рудь".

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