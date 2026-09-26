Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі, поранена дитина (фото)

Під завалами будинку знайшли двох загиблих жінок.

Росіяни цієї ночі атакували Запоріжжя, виникли пожежі та руйнування, є загиблі. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Так, він повідомив, що російський безпілотник ударив по приватному будинку в одному з районів міста, його було повністю зруйновано.

У будинку перебували чотири людини, в тому числі дитина. Поранень дістали 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

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На жаль, з-під завалів витягнули тіла двох загиблих жінок.

Також внаслідок атаки пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення. Крім того, спалахнула пожежа на одному з місцевих ринків.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 вересня (з 18:00 25 вересня) противник атакував Україну 173 ударними БпЛА типу Shahed (понад 50 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Російські атаки по Україні - останні новини

25 вересня вдень Росія атакувала Київ безпілотниками, влучивши, зокрема, в офісну будівлю і медзаклад. Загинули семеро людей, ще майже 60 постраждали.

Того ж вечора російські окупанти вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 у Вишгородському районі Київської області.

Також в Оболонському районі Києва дрон впав на двоповерхову будівлю, попередньо дитсадок.

Крім того, 25 вересня росіяни вдарили в Україні по складу, що використовується американською корпорацією McDonald's.

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