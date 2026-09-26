Туристичну мекку Азії оголосили зоною стихійного лиха через повені

У місті вже понад 24 години безперервно йдуть дощі.

У суботу столиця Таїланду Бангкок була оголошена зоною стихійного лиха через масштабні повені, згідно розпорядження губернатора міста, повідомляє Reuters.

Внаслідок рясних повеней деякі дороги Бангкока опинилися під водою. У місті вже понад 48 годин безперервно йдуть дощі, тож кількість опадів у деяких районах столиці Таїланду перевищила 300 мм. При цьому метеорологічна служба прогнозує подальші грози та сильні й дуже сильні дощі над містом протягом вихідних.

"Ситуація становить загрозу для життя людей, а також може спричинити збитки для державної та приватної власності", – заявив губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт.

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Уряд вийшов з екстреним попередженням для мешканців, що проживають поблизу каналів, перенести свої речі на більш високі місця.

Соціальними мережами ширяться відео, на яких видно автомобілі, затоплені водою, та служби екстреної допомоги, що надають допомогу постраждалим. Адміністрація міста Бангкока повідомила, що відкрила притулок для евакуйованих.

Чим Бангкок вабить туристів

Найкращим містом світу для нічного життя у 2026 році назвали саме Бангкок. Столиця Таїланду очолила рейтинг, складений журналом Time Out за результатами опитування понад 24 тисяч жителів у 150 містах світу.

Респонденти відповіли, зокрема, наскільки доступними за ціною є вечірні розваги, а також чи відчувається місто після настання темряви жвавим, різноманітним і безпечним. Одразу 73% жителів Бангкока назвали нічне життя свого міста хорошим або чудовим.

Окремо відзначають і різноманітність нічного життя в Бангкоку – від барів на дахах хмарочосів до невеликих атмосферних закладів.

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