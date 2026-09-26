Біля узбережжя Канади відкрили два нових види морських павуків

Салішське море, де мешкають ці павуки, досі недостатньо досліджене.

У період з вересня 2023 року по серпень 2024 року канадські дослідники виявили два раніше невідомі види морських павуків під час занурень з аквалангом на глибину до 18 метрів у Салішському морі – між західною канадською провінцією Британська Колумбія та американським штатом Вашингтон, пише CNN.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Organisms Diversity & Evolution, один із видів має довгі вигнуті шипи, що вкривають його нижні кінцівки. З цієї причини він отримав назву Callipallene pilosuspedes, де "pilosus" у перекладі з латини означає "волохатий", а "pedes" – "ноги".

Ця істота має тонкий хобот, червоні очі, три губи біля трикутного рота та пазурі. Цей вид також має довгі яйценосці, які можуть виконувати функцію інструментів для догляду за шерстю.

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Другий виявлений вид – Tanystylum kiixin. Така назва нагадує звук хвиль, що розбиваються об берег. Цей павук відрізняється черевцем у формі пісочного годинника, чорними очима та пазурами, схожими на горбки.

Морські павуки – чим вони цікаві

Згідно з даними Університету Британської Колумбії, морські павуки насправді не є павуками, хоча й є їхніми родичами. Також вони є родичами скорпіонів і мечохвостів. Зазвичай вони мають чотири сегменти тулуба та чотири пари довгих ніг, хоча їхня кількість може сягати 12. У мілководних видів також часто буває чотири ока.

Їхні роти зазвичай більші за тіла, і вони використовують їх для висмоктування соків із м'якотілих безхребетних. Їхні травна та репродуктивна системи розгалужуються до ніг, а самці носять ікру на окремій парі ніг до вилуплення дитинчат.

Дослідники вирішили описати морських павуків, що мешкають на мілководді Салішського моря, оскільки, згідно з дослідженням, там було достовірно задокументовано лише 17 видів, незважаючи на багате морське біорізноманіття цього моря.

Нові види – більше новин

Нагадаємо, що цього року в африканській Анголі вченим також вдалося знайти два нових види павуків. Це павук-краб із короною, що світиться синім кольором, та павук-хрестовик. Цікаво, що павук світиться синім кольором під ультрафіолетовою лампою. А чому так відбувається, поки що незрозуміло.

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