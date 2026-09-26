Одна з країн Близького Сходу може розпочати розробку ядерної зброї, – WP

США побоюються, що це може спровокувати гонку озброєнь у нестабільному регіоні.

Саудівська Аравія може розпочати розробку ядерної зброї. Як пише The Washington Post, американська розвідка передала Конгресу документ, згідно з яким Ер-Ріяд не виключає можливості створення власної ядерної програми.

Раніше США уклали з Саудівською Аравією угоду про розвиток цивільної ядерної енергетики. Тепер чиновники побоюються, що це може відкрити шлях до розробки ядерної зброї та спровокувати гонку озброєнь у нестабільному близькосхідному регіоні.

WP пише, що ядерна угода дозволяє американським компаніям запустити в Саудівській Аравії проекти у сфері атомної енергетики вартістю в десятки мільярдів доларів. Угода спочатку обмежує рівень збагачення урану в Саудівській Аравії показником менше 5%, проте після проведення додаткового дослідження та укладення письмової домовленості цей ліміт може бути підвищений до 20% – рівня, що дозволяє в досить стислі терміни довести збагачення до збройової якості.

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"Все більше законодавців-демократів висловлюють занепокоєння тим, що угода створює умови для збагачення урану в Саудівській Аравії майже до 20 %, що посилює побоювання щодо можливого використання частини ядерних матеріалів у військових цілях" – пише видання.

Ще одним предметом занепокоєння є процедура інспекцій. Угода не зобов’язує Саудівську Аравію брати участь у так званому "Додатковому протоколі", який зобов’язує країну надавати МАГАТЕ доступ до всіх етапів ядерного паливного циклу та дослідницьких об’єктів.

Експерти побоюються, що МАГАТЕ не матиме можливості перевірити, чи не веде Саудівська Аравія таємну розробку ядерної зброї на незадекларованих об’єктах.

У Конгресі зараз триває 90-денний період розгляду угоди; законодавці можуть ухвалити закон, що блокує угоду, якщо їм вдасться заручитися достатньою підтримкою. Однак без підтримки двох третин голосів Трамп зможе накласти вето на цей законопроект, і угода набере чинності в початковому вигляді.

Уряд Саудівської Аравії не прокоментував виданню цю інформацію, але надав раніше зроблену заяву міністра енергетики Абдель Азіза ібн Салмана. Він запевнив, що програма матиме "мирний характер" і реалізовуватиметься з дотриманням "найвищого рівня відповідальності та прозорості".

Держдепартамент США при цьому заявив, що Сполучені Штати "не підтримують і не будуть підтримувати програму створення ядерної зброї в Саудівській Аравії".

Ядерна загроза

Раніше в Північній Кореї заявили, що військові навчання в регіоні під керівництвом США лише зміцнюють її рішучість розширювати ядерний арсенал і "допомагають" підвищити оборонний потенціал країни.

За оцінками, наразі Північна Корея має у своєму арсеналі 60 готових до використання боєздатних ядерних зарядів, кількість яких з 2022 року зросла втричі.

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