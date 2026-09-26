Google, Samsung чи OnePlus: які смарт-годинники на Android обрати у 2026 році

Експерти порталу TechRadar відібрали 5 найкращих моделей за результатами тестування.

Смарт-годинники на базі Android давно перестали бути просто аксесуаром для перегляду часу. Сучасні моделі вміють відстежувати тренування, контролювати показники здоров’я та сну, показувати сповіщення, відтворювати музику і навіть приймати дзвінки без необхідності діставати смартфон. Головна проблема – зрозуміти, яка модель дійсно виправдовує свою ціну.

Експерти TechRadar протестували актуальні моделі Google, Samsung, OnePlus та інших брендів, оцінивши їхню продуктивність, автономність, зручність, функції здоров’я та спорту, а також набір можливостей ШІ. В оновленому рейтингу представлено п’ять моделей для різних сценаріїв використання та бюджетів.

Google Pixel Watch 5 – найкращий варіант для більшості

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Годинник працює на Wear OS 7, сумісний зі смартфонами на Android 11 і новіших версій та оснащений 32 ГБ вбудованої пам'яті. Доступні версії з корпусом 41 і 45 мм, а яскравість AMOLED LTPO-дисплея сягає 3000 ніт. Заявлений час автономної роботи – до 40 годин із увімкненим Always-On Display.

Однією з головних переваг моделі став високоточний GPS. Під час тестів годинник добре відстежував маршрут навіть на ділянках, де супутникова навігація працює нестабільно. Також годинник пропонує широкий набір функцій для контролю здоров’я, тренувань і сну. Серед нових фішок – виявлення екстрених проблем із диханням та відстеження тенденцій, пов’язаних з інсулінорезистентністю.

До недоліків віднесли часте підзаряджання, некоректну роботу асистента Gemini та той факт, що частина розширених функцій Google Health доступна лише за передплатою.

Samsung Galaxy Watch 7 – найкраще співвідношення ціни та характеристик

Samsung Galaxy Watch 7 посідає друге місце і позиціонується як більш доступна альтернатива флагманським моделям Galaxy Watch. Годинник працює на базі Wear OS, підтримує Android 10 і новіші версії, оснащений 1,3-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм і 16 ГБ вбудованої пам'яті. Продуктивність забезпечує чіп Exynos, а заявлена автономність сягає 40 годин.

Годинник хвалять за тонкий круглий корпус, зручну систему заміни ремінця та якісне відстеження стану організму й фізичної активності за допомогою датчика BioActive Sensor. Серед недоліків – посередня автономність, крім того, частина функцій Samsung доступна лише при використанні смартфона Galaxy.

OnePlus Watch 3 – для тих, хто не любить часто заряджати годинник

OnePlus Watch 3 вирізняється насамперед своєю автономністю. За даними TechRadar, це одна з найвитриваліших моделей на Wear OS – заявлений час роботи сягає 120 годин.

У OnePlus Watch 3 встановлено великий LTPO AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 466 × 466 пікселів. Експертам також сподобалися обертова заводна головка та класичний дизайн. Для моніторингу здоров’я передбачені ЕКГ, 60-секундна перевірка стану серця та двочастотний GPS.

При цьому годинник досить великий і важкий, не має LTE, а під час тестів були помічені деякі неточності при відстеженні плавання та інтерпретації даних про сон.

Samsung Galaxy Watch 8 – найкращі смарт-годинники Samsung

Galaxy Watch 8 орієнтовані насамперед на власників смартфонів Samsung. Годинник працює на Wear OS 6 з інтерфейсом One UI Watch 8, оснащений 3-нм чіпом Exynos W1000 і 32 ГБ пам’яті. Залежно від версії використовується 1,3- або 1,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей із яскравістю до 3000 ніт.

Однією з головних змін став оновлений корпус – годинник став на 11% тоншим за попередника, також з’явився інтерактивний віджет Now Bar. Компактна модель отримала розширені функції моніторингу здоров’я, зокрема відстеження сну, аналіз складу тіла, вимірювання пульсу та новий індекс антиоксидантів

Головним недоліком залишається автономність: при інтенсивному використанні годинник працює приблизно добу, а зарядка займає більше часу, ніж хотілося б.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – для спорту та екстремальних умов

Замикає п’ятірку Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – найбільш захищена модель у добірці. Годинник отримав 1,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей, 64 ГБ пам’яті, підтримку LTE та акумулятор ємністю 800 мА·год. При постійно увімкненому екрані автономність у тестах становила близько 60 годин.

Такий аксесуар підійде бігунам, туристам, любителям активного відпочинку та всім власникам смартфонів Samsung. Годинник підтримує ЕКГ, вимірювання пульсу, моніторинг сну та аналіз складу тіла, а захист WR100 дозволяє витримувати занурення на глибину до 100 метрів протягом 10 хвилин.

При цьому під час тестування фахівці помітили невелику нестабільність вимірювання пульсу на початку деяких тренувань, а відчутна вага пристрою (61 г) може викликати певний дискомфорт під час носіння.

Раніше експерти назвали найкращі бюджетні смарт-годинники 2026 року. Головними рекомендаціями стали моделі від Huawei, CMF та Amazfit.

Минулого року на ринку з’явився перший Android-смартфон, який повноцінно працює з Apple Watch. Хоча для використання годинника його все одно потрібно спочатку налаштувати через iPhone.

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