Пентагон таємно додав десятки поранених до звіту про втрати у війні з Іраном

Пентагон без пояснень оновив публічну статистику втрат у війні з Іраном – до списку додали ще 37 поранених військових, а загальна кількість зросла до 861.

Пентагон без окремого пояснення збільшив кількість поранених американських військовослужбовців у війні з Іраном на 37 осіб. Загальна кількість поранених, за даними публічної бази Міноборони США, тепер становить 861 військового. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на аналіз публічної бази даних Пентагону – Системи аналізу втрат оборони (DCAS).

До оновленої статистики додали 29 військовослужбовців ВМС США та вісьмох морських піхотинців. Водночас у базі не зазначено, коли і за яких обставин вони отримали поранення.

Представник ВМС повідомив, що всі 29 моряків уже повернулися до виконання службових обов'язків після отриманих травм. Їхній характер не уточнюється.

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Частину втрат відносять до "закордонних операцій"

Більше половини з 861 пораненого в базі DCAS класифіковані як такі, що отримали травми під час "закордонних операцій" після липневого перемир'я між Вашингтоном і Тегераном, яке згодом було порушене.

Раніше втрати американських військових у межах конфлікту враховувалися за категорією "Операція "Епічна лють"". У липні Пентагон створив окрему категорію для втрат після відновлення бойових дій. Тоді відомство пояснювало, що "Операція "Епічна лють"" завершилася, тому нові випадки вирішили обліковувати окремо.

Пентагон раніше заявляв, що внесення даних до DCAS може затримуватися на кілька днів або довше. Однією з причин називали травми голови та струси мозку, симптоми яких іноді проявляються не одразу.

Пентагон уже стикався з питаннями щодо обліку втрат

Оновлення статистики відбулося на тлі уваги до того, як американське Міноборони веде підрахунок втрат у конфлікті з Іраном.

У вересні The Washington Post повідомила, що кількість загиблих американських військовослужбовців на Близькому Сході під час війни може бути більшою, ніж показує публічна база Пентагону. За словами американських посадовців, DCAS не відображала щонайменше кілька смертей, однак не всі вони безпосередньо пов'язані з бойовими діями проти Ірану.

Цього тижня кількість смертей у публічній базі також зросла до 19 після смерті офіцера армії США, який 18 вересня пережив невідкладний медичний стан під час польоту на Близький Схід.

Представники Пентагону не надали The Washington Post пояснень щодо останнього збільшення кількості поранених. Центральне командування США, яке відповідає за військові операції на Близькому Сході, також відмовилося від коментарів.

Водночас у публічному просторі немає повідомлень про нещодавні атаки на американські війська або інші конкретні інциденти, які могли б пояснити появу в статистиці саме цих 37 військовослужбовців.

Війна в Ірані - останні новини

Нагадаємо, днями Пентагон оприлюднив перший офіційний звіт про втрати американської інфраструктури та техніки через війну з Іраном. У документі йдеться про сотні пошкоджених і знищених об’єктів на базах США у країнах Близького Сходу та дефіцит ключових боєприпасів.

За даними американських ЗМІ, Росія передавала Ірану розвідувальну інформацію, щоб ефективніше вражати військові об'єкти США на Близькому Сході.

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