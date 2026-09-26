У Краснодарському краї після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ регіону

Завод постачає продукцію російській армії.

У Краснодарському краї після атаки дронів постраждав Ільський НПЗ, там спалахнула потужна пожежа.

Як пишуть місцеві жителі, атака почалася близько опівночі, було чутно вибухи та роботу ППО, а також було видно пожежу на НПЗ. При цьому повідомлення про те, що оголосили повітряну тривогу, з’явилися лише через дві години.

Згідно з аналізом ASTRA, уражений і горить Ільський НПЗ в однойменному селищі Сіверського району за 50 км від Краснодара.

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Це одне з провідних підприємств нафтопереробки на півдні Росії, його потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік (шість технологічних установок первинної переробки). Продукція НПЗ використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.

Ільський НПЗ неодноразово зазнавав атак українських дронів. Востаннє його атакували 8 серпня.

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що Сіверський район зазнав атаки БПЛА, і повідомив, що пошкоджено два підприємства.

"Сіверський район зазнав атаки БПЛА. Зафіксовано загоряння на території двох підприємств у районі. На місцях працюють усі оперативні служби", – написав він.

У мережі пишуть, що міг бути атакований також Афіпський НПЗ.

Удари по Росії – новини

У ніч на 25 вересня в Росії було уражено три важливі підприємства, задіяні у виробництві ракет.

Зокрема, йдеться про "НПП Завод "Іскра" в Ульяновську Ульяновської області, який входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" і є підприємством військово-промислового комплексу РФ. Також постраждали ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" у місті Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі Воронезької області.

Також спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Це один із ключових нафтопереробних заводів Росії, який переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік.

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