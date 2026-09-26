РФ готує наліт дронів на три країни Європи: чи готове до цього НАТО

США попередили Європу про можливий сценарій, за якого Росія запускатиме дрони з торговельних суден у Середземному морі по цілях в Іспанії, Франції та Італії.

Розвідувальні служби США попередили кілька європейських країн про можливу операцію Росії із застосуванням безпілотників проти цілей в Іспанії, Франції та Італії. Euronews пише, що дрони можуть запускати з торговельних суден, замаскованих під звичайний комерційний транспорт.

Інформацію про можливу операцію вперше оприлюднив журналіст Ксав'єр Колас в іспанській газеті El Mundo. За його даними, попередження пов'язують із візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви минулого серпня.

У повідомленні йдеться про сценарій, за якого Росія може використовувати торговельні судна як платформи для запуску безпілотників по цілях у південній Європі.

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НАТО, відповідаючи на запитання Euronews щодо ризику російського нападу, навело заяву генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Він заявив, що російська загроза території НАТО "існує і є довгостроковою".

"Зокрема, я кажу своїм європейським колегам зберігати спокій, продовжувати та підтримувати Україну", – сказав Рютте.

За його словами, європейські країни та НАТО мають демонструвати рішучість і бути готовими до можливих загроз, але водночас не піддаватися паніці.

Які дрони можуть використати

За інформацією, яку El Mundo отримало від анонімних джерел у Міністерстві оборони Литви, йдеться про російський безпілотник "Гербера".

Це невеликий дрон завдовжки близько двох метрів і вагою 18 кілограмів. Він може долати до 600 кілометрів зі швидкістю приблизно 160 км/год.

Безпілотник має обмежену вибухову вантажопідйомність – від чотирьох до п'яти кілограмів. За наведеними даними, його застосування може мати не стільки масштабний руйнівний ефект, скільки призводити до тимчасового закриття аеропортів, підпалів або демонстрації можливості завдавати ударів по тилових районах Європи.

При цьому запуск безпілотників із морських платформ уже має прецеденти. У лютому шведський військово-морський підрозділ виявив дрон, який злітав із російського розвідувального судна у протоці Ересунн.

У тексті також згадуються атака озброєного дрона в аеропорту Лейпцига, яку Берлін приписує російській розвідці, та випадок із 19 неозброєними дронами, які роком раніше пролетіли над польським повітряним простором.

Чому йдеться саме про південь Європи

За оцінкою аналітиків, можливий вибір цілей може бути пов'язаний не лише з географією, а й із політичною вразливістю.

Британський експерт із російської військової стратегії Кір Джайлз вважає, що Москва може шукати "найслабше місце в Європі". Він, зокрема, називає Іспанію, яка, за його словами, не має інтегрованих систем протиповітряної оборони, пристосованих до такого типу загрози.

Раніше Марк Рютте також наголошував, що південна Європа не перебуває поза потенційною зоною ризику. За його словами, російській ракеті знадобиться лише на десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида, ніж Варшави.

На думку авторів матеріалу, можливе застосування дронів із Середземного моря має демонструвати, що географічна відстань більше не є гарантією безпеки для європейських країн.

Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав не нагнітати ситуацію. Він назвав повідомлення про можливі атаки російських кораблів і безпілотників на Італію, Іспанію та Францію "абсолютно необґрунтованим тривожним сигналом".

Чутливий момент для Іспанії

Попередження з'явилося на тлі напружених відносин Іспанії зі США через питання витрат на оборону. Уряд Педро Санчеса неохоче підвищує оборонні видатки до нового порогу, встановленого НАТО, що спричинило відкриту напруженість із Дональдом Трампом.

У цьому контексті повідомлення про можливу загрозу створює додатковий тиск на уряд Іспанії. Одним зі слабких місць називається недостатній рівень інвестицій у системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Окремо в матеріалі згадуються російські активи та зв'язки на узбережжі Андалусії. Зокрема, йдеться про нерухомість, пов'язану з Людмилою Очеретною, колишньою дружиною Володимира Путіна, та її нинішнім чоловіком Артуром Очеретним. Водночас публічного підтвердження фактичного продажу цієї нерухомості та поточного статусу проживання Очеретної на Коста-дель-Соль немає.

Загроза для Європи

Москва, за оцінкою авторів звіту, вже кілька місяців діє "на межі війни", поєднуючи окремі акти саботажу з випробуваннями реакції європейських країн.

Новим у цьому сценарії називається можливе перенесення подібних дій у Середземномор'я. Таким чином, Іспанія, Франція та Італія можуть розглядатися як потенційні цілі поряд із країнами східного флангу НАТО.

Рютте, зі свого боку, закликає європейські країни зберігати спокій і бути готовими до можливих загроз, не дозволяючи страху та паніці визначати їхню реакцію.

РФ може атакувати країни НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, американська розвідка передала європейським урядам інформацію про можливу нову російську операцію із застосуванням безпілотників. Потенційними цілями називають Іспанію, Францію та Італію.

Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, заявило, що йдеться про дрони, "заховані в транспортному контейнері, що запускаються з моря".

Європейські країни, за даними джерел, отримали інформацію про можливу операцію після таємничої поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. За повідомленнями Wall Street Journal та Politico, Реткліфф вирушив до Росії, щоб попередити Москву про наслідки можливого нападу або провокації проти НАТО.

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